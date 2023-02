Kubera iki n’ubu Afrika itabona kumwe igitero c’Uburusiya kuri Ukraine?

Ibihugu 30 – birenzeko bibiri gusa ku vyo mu mwaka uheze – ni vyo vyemeje umwanzuro w’inama y’ibihugu bigize ishirahamwe ONU wo kwiyamiriza Uburusiya, gushigikira ubusugire bwa Ukraine, no gusaba ko haba amahoro.

"Nta kintu na kimwe biriko bihindura”, niko umunyamabanga wa Amerika ajejwe imigenderanire Antony Blinken yabwiye ikinyamakuru The Atlantic co muri Amerika, aho yemera ko Uburengero butorohewe mu bihugu bimwe bimwe vya Afrika mu twigoro two kurondera ivyoshigikira Ukraine.