Intambara za drone: menya uruganda rudashobora kugurisha ku Burusiya

Yongeye ko iyo 'hari ibitero bikomeye nk'ivyo, uwo bitumbereye abwirizwa kwikingira' kandi ivyo ngo bigashoboka biciye mu gukoresha ubuhinga bwa none nk'ubwo bwa 'drones'.

' Umuhizi w'igihugu'

Witegereje uri hanze, urwo ruganda rwegukira umuryango umwe ruri mu micungararo y'umuji wa Istambul, rusa n'ikigo ca kaminuza canke ishirahamwe ry'ubuhinga bwa none.

'Baykar Technology' si co kigo kinini gisumba ibindi gihingura ibikoresho vya gisirikare muri Turukiya, ariko kiri mu bikomeye.

Drone zarafashije Azerbayijan gutsinda ingabo za Armenia no kugaruza igice kinini c'ubutaka barwanira muri Nagorno-Karabakh mu 2020.

Haluk yagize ati: "Zaje nk'inyunganizi z'inguvu muri Karabakh, muri Turukiya mu kurwanya iterabwoba, mu bitero vyo muri Syria, mu gushiraho akarere k'umutekano no kubuza isambuka burundu rya Libya".

Ico gisikare cakoresheje 'drones' mu gutumbereza ku barwanyi b'aba Kurdes bari mu gihugu no hanze y'imbibe.

Ibi bihuye n'intego ya perezida Erdogan yo guhindura Turukiya kikaba igihugu ca mbere gishorera drones ibindi bihugu vyo mu burasirazuba bwo hagati na Afrika ndetse no muri Asia yo hagati.

Ntitugurisha

Haluk Bayraktar yambitswe umudari wo hejuru muri Ukraine, bita 'Order of Merit', na Perezida Zelensky

Ku bijanye no kumenya uburyo Uburusiya bwakiriye iyo migenderanire na burya nabwo busanzwe bufise ivyo buhuriyeko na Turkiya, Haluk yavuze ko bo ikigo cabo ari ikigo c'ubuhinga, gutyo Ukraine ariyo iheza ikamenya uko ikoresha izo drone.

Kuremerwa na Putin?

'Murumunawe Selcuk, ari nawe atwara igisata c'ubuhinga muri ico kigo, we yanse kugira ico avuze.

Ozdemir Bayraktar yari umuhinga w'umu 'engineer/ingenieur' yashinze ikigo mu myaka ya 1980s co guhingura ivyo gusanura imodoka.

Ariko kandi yari afise uruhara muri politike y'idini rya Islam, kumwe n'uwahavuye aba umuyobozi w'umuji, ari we Recep Tayyip Erdogan.

Ubwo Pologne cabaye igihugu ca mbere co mu muryango OTAN kiguze kandi kikaronka izo 'drone TB2' , aya majambo yiwe abaye nk'ayaje kurwa mu matwi y'abari basanzwe bayarindiriye.

