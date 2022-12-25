Nyuma y’imyaka ibiri Noheli yagarutse i Bethlehem aho Yezu yavukiye

Abakristu n’abakerarugendo benshi bongeye kwinjira muri kiliziya yubatse aho bemera ko Yezu yavukiye mu mujyi wa Bethlehem ngo bizihize Noheli nyuma y’imyaka ibiri ibyo bidashoboka kubera Covid-19.

Nyuma y’uko ayo amabwiriza akuweho, abantu ibihumbi bongeye kwerekeza i Bethlehem baturutse mu bice bitandukanye by’isi kwizihiza uyu munsi ukomeye mu kwemera kwabo.

Mu ijoro ryacyeye, imbere ya kiliziya yubatswe aho Yezu yavukiye, amatsinda y’abanyamuziki yaraye acurangira abantu ibihumbi bari ku rubuga rwayo mbere ya misa y’ijoro rya noheli.