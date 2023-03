AI ishobora gusimbura imirimo miliyoni 300 - raporo

AI – ubuhanga bwo guha imikorere ya za mudasobwa ubushobozi bwo kwigana ubwenge bw’umuntu – bushobora gusimbura kimwe cya gatatu cy’imirimo i Burayi no muri Amerika, nk’uko iyo raporo ibivuga.

Ivuga ariko ko ibi bishobora no gusobanura indi mirimo mishya no kwiyongera k’umusaruro.

Akazi k’ejo hazaza

Minisitiri ushinzwe ikoranabuhanga Michelle Donelan yabwiye ikinyamakuru The Sun ati: “Turashaka gukora ku buryo AI ifasha mu buryo dukora hano mu Bwongereza, ntize kibivuyanga – igatunganya akazi kacu neza, aho kugatwara.”

'Kugabanya imishahara'

“Mu myaka micye iri imbere, AI ihanga ibintu ishobora kugira ingaruka nk’izo ku mirimo myinshi ijyanye no guhanga ibikorwa.”

'Si ukuri kudashidikanywaho'

“Ibyo ntibivuze ko AI itazahindura uburyo dukora – ahubwo tugomba no kwibanda no ku nyungu z’ibipimo bikwiye by’imibereho ziva mu kazi gatanga umusaruro kandi kadahenze gukora, hamwo no ku byago bishoboka by’ingaruka mu gihe ibigo n’ubukungu byakiriye neza impinduka z’ikoranabuhanga.”