Samuel Eto'o yahoze akinira Barcelona yemeye ko yanyereje ikori ry’imiriyoni 3.2 z’ama pawundi

Eto'o yarengutse imbere ya sentare Ciudad de la Justicia i Barcelona ku wa mbere

Uyu yabaye umukinyi wa mbere wa Afrika w’umwaka incuro zine yaciriwe umunyororo urindirijwe (suspended prison/sursis) w’amezi 22 igihe yarengutswa imbere ya sentare muri Espagne ejo ku wa mbere.

Abashingwamanza bagiriza Eto'o ko yananiwe no kumenyesha amatungo yiwe yavuye mw’igurishwa ry’isanamu yiwe hagati ya 2006 na 2009.

Uyu munya-Kameruni w’imyaka 41, ubu akaba ari we arongoye ishirahamwe ry’umupira w’amaguru rya Kameruni, yinjiye muri Barcelona mu 2004 afise imyaka 23. Yarakiniye kandi Real Madrid, Inter Milan, Chelsea na Everton mu kiringo ciwe cose yamaze akina umupira w’amaguru, imbere y’uko akukuruka mu 2019.