Ayavugwa mw’igura n’igurishwa ry’abakinyi: Benzema, Ziyech, Balogun, Busquets, Mac Allister

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Uwahoze ari umumenyereza wa Leeds Jesse Marsch yafashe ingingo yo guheba akazi ko kumenyereza Leicester City n’aho bari hafi yo gushika ku masezerano ya nyuma. ( Telegraph )

AC Milan yongeye ku rutonde rw’abakinyi ishobora kurondera mu ci riza umusatirizi w’Umwongereza Folarin Balogun asanzwe akina muri Reims yatijijwemwo na Arsenal , n’aho yiteze ko Arsenal ishobora gusaba imiriyoni zirenga 30 z’ama-euros kuri uno mukinyi w’imyaka 21. ( Calciomercato – mu gitaliyano )

Tottenham imenyesha ko yipfuza kuzogura umunya-Maroc Hakim Ziyech w’imyaka 30 akina ku ruhande muri Chelsea mu ci riza. ( Football Insider )

Manchester United ibandanya ikurikiranira hagufi umukinyi wo hagati wa Celta Vigo umunya-Espagne Gabri Veiga w’imyaka 20, imbere y’uko ifata ingingo yo gushobora kumurondera mu ci riza. ( Football Insider )

Uwahoze ari umusatirizi w’umurwi nserukiragihugu w’Ubufaransa Karim Benzema w’imyaka 35 yipfuza kubandanya akinira Real Madrid nibura umwaka umwe, ni inyuma y’aho yankiye ivyo yemererwa n’umurwi wo muri Saudi Arabia. ( Marca – mu ki Espagnol )

Chelsea na Liverpool ziriteguye kurwanira umutaliyano akina hagati Nicolo Barella w’imyaka 26, mu gihe Inter Milan yiteguye kumugurisha ku miriyoni 44 z’amapawundi. ( Calciomercato iciye kuri Sun )

Manchester United yagiranye ibiganiro vyiza na Monaco kugira ngo irabe ko uyu murwi wo mu Bufaransa woyiha Umufaransa akina inyuma Axel Disasi w’imyaka 25. ( Give Me Sport )

Manchester United ishobora kurondera umufaransa akina inyuma muri Bayern Munich Benjamin Pavard w’imyaka 27, mu gihe Bayern yoramuka ikubise hasi United mu rugamba rwo kurondera umunya-Hollande Jeremie Frimpong w’imyaka 22 akina inyuma muri Bayer Leverkusen, mu ci riza. (Football Insider)