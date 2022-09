Intambara ya Ukraine: Korea ya Ruguru iriko iraha Russia ibirwanisho - bivugwa na Amerika

Haciye isaha 1

Ikigo c’ubushakashatsi co muri Finland, Centre for Research on Energy and Clean Air, kivuga ko ibihano ku butunzi ata kintu kinini vyononye ku mwimbu Uburusiya bukura mu bitanganguvu bushora hanze.