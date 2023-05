Kenya: Umubyeyi wabashije gucika idini ryo kwiyicisha inzara akarokora abana be

Salema n'abana be batanu bakoze urugendo rurerure bahunga bava muri iri shyamba ngo bajye ahantu hatekanye

Salema Masha avuga buhoro, ariko imbere muri we hari imbaraga zatumye abasha kurokora ubuzima bw’abana be batanu.

Mu 2019 yafunze urusengero asaba abayoboke be kujyana nawe mu ishyamba rya Shakahola, aho we yita “ubutaka butagatifu”.

Atubwira inkuru ye, yariho anonsa umwana we Esther w’umwaka umwe wavukiye muri iryo shyamba. Umwana we mukuru, Amani, afite imyaka umunani.

Mackenzie yamaze igihe abwira abayoboke be ko isi igiye kurangira. Mbere yababwiraga ko iri shyamba ari ubuhungiro bw’ibyago byo ku munsi w’imperuka. Ariko nyuma arabihindura akavuga ko ari ahantu ho guca bajya mu ijuru mbere “y’iherezo ry’iminsi”.

“Nabitekerejeho ndavuga nti sinakomeza muri ibi bintu, sinarya mu gihe umwana wanjye ari kwicwa n’inzara. Naribwiye nti ‘niba mbabara gutya iyo ntariye, umwana wanjye we bigenda bite?’.”

Byinshi mu biboneka mu mashusho y’inyigisho za Mackenzie byibanda ku ndangamuntu nshya ya Kenya ikubiyemo amakuru yose ya nyirayo mu buryo bw’ikoranabuhanga – icyo we yita “ikimenyetso cy’inyamaswa”, agasaba abantu kwirinda iyo ndangamuntu mu buryo bwose bushoboka.

Salema yaje kuvumbura ko umugabo we, umwe mu bungirije Mackenzie, iyo yavugaga ko agiye mu kazi yabaga mu by’ukuri agiye guhamba abapfuye nk’uko umwe mu nshuti ze yabimubwiye.

Umunsi umwe muri Werurwe(3) umugabo we yariyiziye, ategeka umugore we n’abana kwiyicisha inzara. Hashize iminsi ine yarahavuye agiye ‘gukora’, ni yo yari amahirwe ya nyuma ya Salema. Yahise afata abana be baragenda.