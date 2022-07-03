Umujyi wa Lysychansk ushobora gufatwa – umujyanama wa Zelensky

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Umujyanama wa Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yemeye ko Lysychansk, umujyi wa nyuma Ukraine ivuga ko ikigenzura mu karere ka Luhansk, ushobora gufatwa n'abasirikare b'Uburusiya, mu gihe imirwano yakajije umurego muri iyi mpera y'icyumweru.

Oleksiy Arestovych avuga ko abasirikare b'Uburusiya bambutse umugezi wa Siversky Donets, bakaba barimo gusatira uyu mujyi baturutse mu majyaruguru.

Arestovych agira ati: "Iyi ni inkeke mu by'ukuri. Tuzareba. Simpakana ko ikintu icyo ari cyo cyose cyabaho mu bishoboka hano. Ibintu bizarushaho gusobanuka neza mu munsi umwe cyangwa ibiri iri imbere".