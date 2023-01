Ukraine: Yanse kwitaba akamo ka Putin aja kuba mw'ishamba ry'ubukonje bw'urubura

Uwo mugabo yanonosoye ibijanye n’ubuhinga bwa none (IT) yari ateye kubiri n’intambara yo muri Ukraine kuva mu ntango, akaba yaraciwe ihadabu yongera amara indwi zibiri mu gasho kuko yari yamanitse ku ruhome rw’igorofa irimwo inzu yabamwo icapa kivuga ngo ‘’Oya ku ntambara’’.

Ariko, biteye kubiri n’abandi ibihumbi n’ibihumbi, we ntiyashimye kuva mu gihugu.

Ibintu bitatu nivyo vyamugumije mu Burusiya: abagenzi, ingorane z’uburyo [bw’amafaranga] hamwe no kwumva ko atoheba ivyo asanzwe azi.

Umugore wiwe, amaze kuja kuramutsa Kalinin aho acumbitse nka kabiri canke gatatu muri uyu mwaka mushasha, afise uruhara runini mu kubaho kwiwe. Amuzanira ivyankenerwa buri ndwi zitatu akabisiga aho bumvikanye ari naho bashobora kubonanira akanya gato amaso mu yandi. Aca atwara ivyo yamuzaniye akaja kubikika ahantu hatekanye aja araja rimwe rimwe. Mu guteka akoresha imbabura yikoreye we nyene ikoresha inkwi z’ibiti.

N’ubwo Kalinin ataronka ubutumwa bwo kwitaba urugamba we nyene ubwiwe, avuga ko ibintu biguma bihindagurika kandi ko ashobora kuronka umutahe mu minsi iza n’ubwo hasanzwe hari uruhusha ku bakozi ba IT. Avuga ko n’aho igihe co guhamagara ubu caheze, nta ngingo yigeze isohoka yo kukirangiza icese.