Umujenerali wafashe Che Guevara yapfuye ku myaka 84

Haciye amasaha 2

Mario Terán umusirikare wa Bolivia warashe akica Che Guevara, we yapfuye umwaka ushize.

Ku bw’umuhungu we, “kuri we gufata Che sicyo cyari ikintu gikomeye cyane yakoze mu buzima bwe – ahubwo, uruhare rwe mu guhindura ubutegetsi bwa gisirikare bukagendera kuri demokarasi no kubahiriza itegeko nshinga n’andi mategeko.”