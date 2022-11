Félicien Kabuga: Umutangabuhamya yavuze ko kumva RTLM byatumye akora jenoside

Haciye isaha 1

Kuri gahunda, si we wari witezwe gutanga ubuhamya.

Umutangabuhamya wo kuri uyu wa kabiri, wahinduriwe izina n'ijwi mu kurinda umwirondoro we, yavuze ko yahoze mu mutwe w'Interahamwe wahoze ari uw'ishyaka rya MRND ryari ku butegetsi, mu cyari perefegitura ya Gisenyi.

Icyo gihe ni bwo avuga ko we na bagenzi we bapakuruye mu modoka za Kabuga intwaro zirimo nk'imbunda zo mu bwoko bwa Kalashnikov hamwe n'amasasu, nuko mu gitondo cyakurikiye urupfu rwa Perezida mu kwezi kwa kane mu 1994, batangira kwica Abatutsi.

Mu bisobanuro yatanze nyuma y'iyo ncamake, yavuze ko mbere ya jenoside yitabiriye inama (meeting) aho we na bagenzi be bo muri CDR na MRND bashishikarizwaga kurwanya umwanzi bahuriyeho ari we Umututsi.