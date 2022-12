Salah Hamouri: Israel yirukanye umunyamategeko w'Umunye-Palestine imwohereza mu Bufaransa

Akora mu muryango Addameer w'Abanye-Palestine utanga ubufasha bwo mu rwego rw'amategeko no ku burenganzira bw'imfungwa.

Igisirikare cya Israel cyavuze ko iyo miryango ifitanye isano n'umutwe 'Popular Front for the Liberation of Palestine' (PFLP), umutwe w'intagondwa w'Abanye-Palestine Israel ifata nk'umutwe w'iterabwoba.