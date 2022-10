Rishi Sunak: Ibintu nyamukuru womenya ku mushikiranganji wa mbere mushasha w'Ubwongereza

Haciye amasaha 6

Yatsinze inyuma yo guhiganwa ubugira kabiri uyu mwaka

Yarateguje hakiri kare ko hazoba ibibazo vy’ubutunzi ku burongozi bwa Liz Truss

Avuka ku bimukira

Yari amaze imyaka indwi gusa ari umushingamateka

Yari ajejwe gutunganya amafaranga yafasha mu kugwanya Covid

Nk’uwujejwe ubutunzi igihe ca Johnson, Sunak niwe yatanguje umugambi w'imfashanyo y’amafaranga mu gihe ca guma mu rugo – harimwo amafaranga yagenewe abakuwe ku kazi be n’umugambi bise ‘’Eat out to help out’’ wari ujejwe gufasha ibibanza vy’uburiro kugira bigume bikora.