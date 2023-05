Ni bande bazaboneka ejo mu muhango wo kwimika Umwami w’Ubwongereza?

Umwami Charles (aha yari akiri Igikomangoma) n'umugore we Camilla muri Kamena(6) 2022 bari i Kigali mu Rwanda nama ya Commonwealth, bivugwa Charles yatumiye Perezida Paul Kagame n'umugore we mu iyimikwa rye

Haciye isaha 1

Kuri uyu wa gatandatu Umwami Charles III w’Abongereza azimikwa ari kumwe n’umugore we Camilla bita – Queen Consort, i Westminster Abbey mu murwa mukuru London. Iyi ni ishusho y’abantu ibihumbi batumiwe muri uwo muhango.

Abo mu muryango w’ibwami

Kimwe no mu bindi birori byose, abo mu muryango baza mbere, rero na benshi mu bo mu muryango w’Umwami Charles n’umuryango w’umugore we Camilla bazitabira.

Igikomangoma William n’umugore we Catherine , n’abana babo nabo bazitabira. Cyo kimwe n’abavandimwe b’Umwami, ibikomangoma Anne na Edward .

Nyuma y’impuha nyinshi, Igikomangoma Harry cyemeje ko kizitabira ariko umugore we Meghan ashobora kutitabira. Uku kwimika Umwami guhuriranye n’isabukuru y’imyaka ine y’umwuzukuru we, umuhungu wa Harry na Meghan witwa Archie.

Igikomangoma Andrew , undi muvandimwe w’Umwami Charles, nawe yitezwe kwitabira, ariko uwahoze ari umugore we Sarah Ferguson ntazitabira.

Igikomangoma George , umuhungu w’igikomangoma William na Catherine, uwo akaba ari uwa kabiri ku baragwa b’ingoma inyuma ya se, ni umwe mu bana benshi batambuka imbere bita “pages of honour” muri ibi birori byo kwimika.

Umwamikazi Camilla kandi azaba agaragiwe n’umuvandimwe we Annabel Elliot n’inshuti ye ya hafi Lady Lansdowne .

Abanyapolitike, abategetsi bo kw’isi, n’abami b’ahandi

Abanyapolitike bakomeye mu Bwongereza n’abakuru b’ibihugu bitandukanye bari mu bantu bagera ku 2,000 bazitabira – guverinoma y’Ubwongereza isabwa kugenzura no kugabanya urutonde rw’abatumirwa.

Perezida Paul Kagame w’u Rwanda n’umugore we Jeannette Kagame bivugwa ko bari mu batumiwe kandi bazitabira uyu muhango. Kagame niwe ukuriye ubunyamabanga bw’umuryango wa Commonwealth

Mu kiganiro kuri telephone muri Mata(4) Perezida Joe Biden wa Amerika yabwiye Umwami Charles ko atazitabira, ariko yavuze ko umugore we Jill Biden azamuhagararira.

Igikomangoma Akishino n'umugore we Kiko b'Ubuyapani bazitabira uyu muhango

Mu bami n’imiryango yabo bo mu bindi bihugu, Igikomangoma Albert cya Monaco n’umugore we Charlene, Umwami Felipe n’Umwamikazi Letizia ba Espagne, igikomangoma Akishino n’umugore we Kiko b’Ubuyapani, ndetse n’Umwami Carl XVI Gustaf wa Sweden uzaherekezwa n’umukobwa we Victoria, bazaba bahari