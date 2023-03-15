Bob Junior: Intare yari 'umwami' wa pariki ya Serengeti yishwe n'intare z'inkeba
- Umwanditsi, Alfred Lasteck
- Igikorwa, BBC News, Dar es Salaam
Intare yari izwi nk'umwami wa Serengeti muri Tanzania yishwe n'intare zindi z'inkeba.
Ku mbuga za internet, kompanyi zitwara abagenzi berekeza muri iyo pariki y'igihugu hamwe n'abayisura, bahaye icyubahiro iyo ntare "izwi cyane", yari yarahawe izina Bob Junior, ikaba yari izwi no ku izina rya Snyggve.
Iyo ntare, ivugwa ko yaberwaga n'amafoto, yatinywaga n'izindi ntare zo muri Serengeti, ndetse yari imaze imyaka irindwi izitegeka ifashijwe n'intare y'ingabo bivukana yitwa Tryggve.
Intare z'inkeba ntoya mu myaka kuri izo ebyiri, byemezwa ko ari zo zazishe.
Fredy Shirima, umukozi ushinzwe kubungabunga inyamaswa muri iyo pariki, yabwiye BBC ati: "Zashakaga guhirika Bob Junior".
Yongeyeho ati: "Ibintu nk'ibi ubusanzwe bibaho iyo umukuru w'itsinda ry'intare ashaje cyangwa rimwe na rimwe iyo izindi ntare z'ingabo zitishimiye kuba agenzura igice kinini cy'ubutaka".
Shirima yagize ati: "Byibazwa ko n'umuvandimwe wayo ari ko byamugendekeye, ariko turimo kugerageza kumenya ukuri kw'ibi".
Yongeyeho ko izo ntare ebyiri ziciwe mu bitero bibiri bitandukanye ariko bisa nkaho byari bifite aho bihuriye.
Bamwe mu babungabunga inyamaswa bavuze ko intare Bob Junior - byibazwa ko yari ifite imyaka igera ku 10 ndetse yari yaritiriwe se Bob Marley - yari yaramamaye kuko buri gihe byabaga byoroshye kuyibona.
Amakuru avuga ko intare Bob Junior itigeze irwanya izo zayigabyeho igitero zikanayica ku wa gatandatu.
Abategetsi bashinzwe kwita ku nyamaswa barimo gutegura umuhango wihariye wo kuyishyingura ku munsi utaratangazwa.
Pariki ya Serengeti, iri mu majyaruguru ya Tanzania, irimo intare zigera hafi ku 3,000, ndetse ikunze gusurwa na ba mukerarugendo bo muri icyo gihugu n'abanyamahanga.
Ubutumwa bwo guha icyubahiro uwo mwami bwatangajwe ku mbuga za internet, burimo n'ubwatangajwe na za kompanyi z'ibinyabiziga zitwara ba mukerarugendo.