Bob Junior: Intare yari 'umwami' wa pariki ya Serengeti yishwe n'intare z'inkeba

Intare z'inkeba ntoya mu myaka kuri izo ebyiri, byemezwa ko ari zo zazishe.

Yongeyeho ko izo ntare ebyiri ziciwe mu bitero bibiri bitandukanye ariko bisa nkaho byari bifite aho bihuriye.

Bamwe mu babungabunga inyamaswa bavuze ko intare Bob Junior - byibazwa ko yari ifite imyaka igera ku 10 ndetse yari yaritiriwe se Bob Marley - yari yaramamaye kuko buri gihe byabaga byoroshye kuyibona.

Pariki ya Serengeti, iri mu majyaruguru ya Tanzania, irimo intare zigera hafi ku 3,000, ndetse ikunze gusurwa na ba mukerarugendo bo muri icyo gihugu n'abanyamahanga.