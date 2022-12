Ibintu bitandatu bikomeye biri mu cegeranyo ku gitero co kuri Capitol kuri 6 Nzero

Haciye isaha 1

Uwo mugwi w’abashingamateka n’abakenguzamateka bakoze amatohoza ku gitero co mu mwaka uheze ku nyubakwa ya Capitol yo muri Amerika wagirije uwo yahoze ari umukuru w’igihugu ‘’ibintu vyinshi’’ mu mugambi w’ububisha wo kwanka ivyavuye mu matora yari yatsinzwe mu mezi atatu yari aheze.

1) Trump yemeje ibinyoma kandi abajenama baramubwiye ko atari ukuri

Iyo komite yavuze ko ingingo ya Trump yo gutangaza ko yatsinze kandi atari vyo mw’ijoro ryo ku munsi w’amatora mu 2020 ari ikintu ‘’yari yabanje kwiyumvira’’, kandi ko umushingwamanza wiwe , Rudy Giuliani, wenyene ari we yari ashigikiye ico gikorwa ciwe.

Umwe mu bantu bakomeye cane muri abo babajijwe harimwo uwahoze ari umushikirizamanza mukuru William Barr, yabwiye komite mu gihe co kwumvirizwa ati: ‘’Narabivuze ata guca hirya no hino ko ntemeranya n’iciyumviro co kuvuga ko amatora yibwe kandi ko gusohora ivyo bintu, kandi ivyo narabibwiye umukuru w’igihugu, bitari [bikenewe.]’’