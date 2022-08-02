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Amajwi n’amashusho
Kenya : “Uri umugore, ni mpaka ikibano n’umugabo bakwemerere kwitoza”
Ntibishobora gukina mu cuma cawe
Play video, "Kenya : “Uri umugore, ni mpaka ikibano n’umugabo bakwemerere kwitoza”", Umwanya bimara 4,06
04:06
Insiguro ya video,
Kenya : “Uri umugore, ni mpaka ikibano n’umugabo bakwemerere kwitoza”
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