Mike Pence yifatiye mu gahanga Trump igihe yatangura imyiyamamazo

Ati: "Ariko Abanyamerika ni ngombwa ko bamenya ko urya musi, Perezida Trump yansavye ko nohitamwo hagati ya we n’ibwirizwashingiro.

Ati: "Nemeza ko umuntu uw’ari we wese yishira hejuru y’ibwirizwashingiro adakwiye na rimwe kuba umukuru w’igihugu ca Reta Zunze Ubumwe za Amerika.

"Kandi umuntu uw’ari we wese asaba umuntu ko yomushira hejuru y’ibwirizwashingiro ntakwiye gusubira kuba umukuru w’igihugu ca Reta Zunze Ubumwe za Amerika”.

Pence w’imyaka 64 yifatiye kandi mu gahanga Perezida Joe Biden, umu-Democrat, mu kuvuga ko yaba we canke Trump ata n’umwe ameze nk’abanyamerika baciriritse bazi ingene “bubahana n’iyo bishitse hakagira ivyo badahurizako”.

Nk’uko biri mu cegeranyo c’umwihwezo wa Reuters-Ipsos casohotse mu kwezi guheze, Pence afise 5%, mu gihe Trump we afise 44%.

Ubwitonzi bwiwe kari akarusho, nk’uko abivuga, “ariko ndibaza ko iyo ugiye kuba umukuru w’igihugu, utegerezwa kwerekana ko urinda. Rero ico ni co nkeneye kubona muri Pence".

Ku wa kabiri, Chris Christie wahoze ari buramatari wa New Jersey na we yatanguje imyiyamamazo. Ejo k uwa gatatu, buramatari wa North Dakota Doug Burgum na we nyene yatangaje ko yinjiye muri uru rugamba.