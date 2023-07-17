Australia: Umugabo n'imbwa ye barokotse nyuma y'amezi bari mu nyanja

Umusare (utwara ubwato) w'Umunya-Australia warokotse amezi abiri ari mu nyanja ya Pasifika arya amafi mabisi ndetse anywa amazi y'imvura ubu "ameze neza cyane", nkuko umuganga abivuga.

Tim Shaddock, w'imyaka 51, utuye mu mujyi wa Sydney, hamwe n'imbwa ye Bella, mu kwezi kwa Mata (4) bavuye muri Mexico (Mexique) berekeza mu birwa (amazinga mu Kirundi) by'Ubufaransa byo hanze y'igihugu byitwa Polynésie française (French Polynesia), ariko ubwato bwangizwa n'inkubi y'umuyaga ikaze ivanze n'imvura hashize ibyumweru bari mu rugendo.