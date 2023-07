Caster Semanya yatsinze urubanza ku kugira imisemburo iruta iy’abandi bagore

Uyu munyafurika y’Epfo w’imyaka 32 yavukanye imiterereye itandukanye bita ‘differences of sexual development (DSD)’ kandi ubu ntiyemerewe kurushanwa aho ariho hose atabanje gufata imiti igabanya imisemburo ya testosterone.

Mu mwanzuro muremure w’urukiko watangajwe none kuwa kabiri, uru rukiko ruvuga ko rwasanze leta y’Ubusuwisi itararengeye Semanya ngo imurinde ivangurwa ubwo Urukiko rw’Ikirenga rwaganga kuvanaho umwanzuro w’ikitwa Court of Arbitration for Sport (CAS) cyemeje amategeko ya World Athletics.