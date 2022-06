'Uko wakwica umugabo wawe' – Umugore wabyanditse yakatiwe burundu kubera kwica umugabo we

Iminota 48 iraheze

Urukiko muri leta ya Oregon muri Amerika rwakatiye Nancy Crampton Brophy gufungwa burundu kubera kurasa akica umugabo we, ibyo yari yarakomojeho mu nyandiko yise "How to murder your husband" cyangwa 'Uko wakwica umugabo wawe'.