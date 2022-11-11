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Ku wa gatanu, uyu mugore yitabiriye irushanwa ryo guhamya mu kurasa (kumasha) mu murwa mukuru Khartoum wa Sudan...
Aba bagore bitabiriye icyiciro cyo kurashisha imbunda ntoya.
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Ku cyumweru, ibyamamare Lupita Nyong'o, Tenoch Huerta, Danai Gurira na Winston Duke, ubwo bari bari mu gikorwa cyo kumurika filime Wakanda Forever muri Nigeria.
Leah Namugerwa, wo muri Uganda, mu ijambo rye mu nama ya COP27 ku mihindagurikire y'ikirere, ibera i Sharm el-Sheikh mu Misiri, yagize ati: "Banyapolitki, igihe muhagurutse ngo muvuge, urungano rwanjye rurasaba ko muvuga nkaho hari ikibazo cyihutirwa".
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Ku wa mbere, abakorerabushake babarirwa mu magana biyandikishije kwinjira mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, nyuma yuko Perezida w'iki gihugu asabye ko habaho "amatsinda yo kuba maso" mu kwirinda umuturanyi wacyo, u Rwanda.
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Ku wa mbere kandi, uyu muhungu wo mu mujyi wa Lagos muri Nigeria yabonye inyunganirangingo nshya y'ukuguru, mu kigo Irede Prosthetic Centre.
Ku munsi wabanje, ibikoresho by'urwibutso rw'imyaka 40 Paul Biya amaze ari Perezida wa Cameroun, byari birimo kugurishwa muri icyo gihugu. Biya, w'imyaka 89, ni we Perezida ukuze cyane mu myaka kurusha abandi bo muri Afurika. Ntabwo yitabiriye ibirori byo kwizihiza iyo sabukuru.
Ku wa gatatu, uyu muhinzi ari mu murima we, mu gihe iki ari igihe cyo gutera ibigori muri Zimbabwe.
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Mu gihe Kenya ihanganye n'amapfa akaze, izi nzovu zirimo kunywa amazi aturuka ku ngufu z'izuba mu karere ka Taita Taveta.
Aya mafoto akoreshwa bitangiwe uruhushya.