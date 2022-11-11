A﻿mwe mu mafoto yaranze Afurika muri iki cyumweru: Tariki ya 4 kugeza ku ya 10 y'ukwa 11 mu 2022

Ahavuye isanamu, Getty Images Insiguro y'isanamu, Ku wa gatanu, uyu mugore yitabiriye irushanwa ryo guhamya mu kurasa (kumasha) mu murwa mukuru Khartoum wa Sudan...

Iminota 21 iraheze

Ahavuye isanamu, Getty Images Insiguro y'isanamu, A﻿ba bagore bitabiriye icyiciro cyo kurashisha imbunda ntoya.

Ahavuye isanamu, Winston Duke/Getty Images Insiguro y'isanamu, K﻿u cyumweru, ibyamamare Lupita Nyong'o, Tenoch Huerta, Danai Gurira na Winston Duke, ubwo bari bari mu gikorwa cyo kumurika filime Wakanda Forever muri Nigeria.

Ahavuye isanamu, Getty Images Insiguro y'isanamu, Leah Namugerwa, wo muri Uganda, mu ijambo rye mu nama ya COP27 ku mihindagurikire y'ikirere, ibera i Sharm el-Sheikh mu Misiri, yagize ati: "Banyapolitki, igihe muhagurutse ngo muvuge, urungano rwanjye rurasaba ko muvuga nkaho hari ikibazo cyihutirwa".

Ahavuye isanamu, AFP Insiguro y'isanamu, Ku wa mbere, abakorerabushake babarirwa mu magana biyandikishije kwinjira mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, nyuma yuko Perezida w'iki gihugu asabye ko habaho "amatsinda yo kuba maso" mu kwirinda umuturanyi wacyo, u Rwanda.

Ahavuye isanamu, EPA Insiguro y'isanamu, Ku wa mbere kandi, uyu muhungu wo mu mujyi wa Lagos muri Nigeria yabonye inyunganirangingo nshya y'ukuguru, mu kigo Irede Prosthetic Centre.

Ahavuye isanamu, AFP Insiguro y'isanamu, K﻿u munsi wabanje, ibikoresho by'urwibutso rw'imyaka 40 Paul Biya amaze ari Perezida wa Cameroun, byari birimo kugurishwa muri icyo gihugu. Biya, w'imyaka 89, ni we Perezida ukuze cyane mu myaka kurusha abandi bo muri Afurika. Ntabwo yitabiriye ibirori byo kwizihiza iyo sabukuru.

Ahavuye isanamu, EPA Insiguro y'isanamu, Ku wa gatatu, uyu muhinzi ari mu murima we, mu gihe iki ari igihe cyo gutera ibigori muri Zimbabwe.

Ahavuye isanamu, Reuters Insiguro y'isanamu, Mu gihe Kenya ihanganye n'amapfa akaze, izi nzovu zirimo kunywa amazi aturuka ku ngufu z'izuba mu karere ka Taita Taveta.