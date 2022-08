DR Congo: Imvo n'Imvano ku kibazo kivugwa ku mikorere ya MONUSCO (igice cya kabiri)

Iminota 23 iraheze

Kuva ku itariki ya 25 y'ukwezi gushize, mu turere dutandukanye two mu burasirazuba bwa Congo, habayemo imyigaragambyo isaba ko ingabo za MONUSCO ziva muri Congo kubera ko mu myaka 22 zimaze, zananiwe kugarura amahoro muri icyo gihugu.

Biravugwa kandi mu gihe umukuru wa MONUSCO, Bintou Keita, ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa gatandatu, yabwiye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi, i New York, ko uwo mutwe wa M23 ufite intwaro zikomeye kurusha izo wari ufite mbere kandi ko urwana ukoresheje ubuhanga bwa gisirikare butandukanye n'imirwanire y'ikinyeshyamba.

Leta ya Congo iravuga ko imaze gukora amavugurura ahagije mu gisirikare ku buryo gishobora gucungera umutekano w'abaturage no kubumbatira ubusugire bw'igihugu. Ese abatumire bacu ni ko babibona?

Twari kumwe kandi na Enock Ruberangabo, na we wigeze kuba umushingamateka muri Kivu y'amajyepfo, akaba acyuye igihe ku buyobozi bw'ishyirahamwe Shikama rihanira amahoro muri Kivu y'amajyepfo.

Muri icyo kiganiro kandi twari kumwe na Ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye, wahagarariye u Burundi i New York mu muryango w'abibumbye, akaza no gukora mu muryango w'abibumbye mu bikorwa byo kugarura amahoro muri Timor Oriental no muri Côte d'Ivoire.