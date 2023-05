Rwanda – Kinazi: Iminsi 13 baraheze mu kirombe, ababo bashengutse imitima

Iminota 20 iraheze

Mu cyumweru gishize urwego rushinzwe iperereza ku byaha rwafunze abantu 10 barimo Major (retired) Paul Katabarwa - bikekwa ko ari we nyir'icyo kirombe kitemewe n’amategeko, bashinjwa uruhare mu byabaye.

Imashini zimaze gucukura ahantu hanini mu bugari no mu bujyakuzimu zishakisha aba bagabo batandatu b’imyaka hagati ya 20 na 48, barimo abanyeshuri Moïse Irumva, Samuel Nibayisenge na Emmanuel Nsengimana bigaga kuri Goupe Scolaire Kinazi.

'Nta muturage wemerewe kuhagera'

Edison Nibayisenge atuye mu rugendo rw’iminota 15 uvuye kuri iki kirombe, umwana we Samuel Nibayisenge w’imyaka 21 na Emmanuel Nsengimana w’imyaka 23 abereye sewabo bombi bari muri iki kirombe.

'Icyo twifuza ubu ni ukubona abana bacu'

Abafunzwe bararegwa ibyaha birimo ubwicanyi budaturutse ku bushake, gukoresha ububasha bahabwa n’itegeko mu nyungu bwite no gukora ubucukuzi nta ruhushya, nk’uko byatangajwe n’ubugenzacyaha.

“Mbere bagiye batwizeza ko byashobokaga guhita babageraho bakiri bazima ariko ntabyabaye, nyuma bati ‘ubu ntibakiriho’, none ubu bwo no kubabona ni ikibazo, none banatubujije kuhagera.