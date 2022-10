Abashinja Beatrice Munyenyezi gukora jenoside batangiye kumvwa

Ni nyuma y’uko abatangabuhamya baje kumushinja none kuwa kane bamwe basabye ko batanga ubuhamya bwabo ariko batamenyekanye, nubwo amazina yabo yari amaze gusomwa mu rukiko.

Consolée Mukeshimana yavuze ko muri jenoside yajyanywe na muramu we kuri Hotel Ihuriro yari mu mujyi wa Butare akahahurira na Munyenyezi ari kumwe n’umugabo we Sharom Ntahobali na nyina [w’umugabo we] wari minisitiri, Pauline Nyiramasuhuko, Munyenyezi ubwe akamwaka indangamuntu, ariko Mukeshimana ngo ntayo afite.