Coolio basanze yarishwe na 'cocktail' y'ibiyobyabwenge

Indirimbo ye Gangsta's Paradise ifatwa nk'indirimbo ya rap y'ibihe byose ari nayo yatumye amenyekana cyane

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Urupfu rwa Coolio, umuhanzi w’umunyamerika wamamaye mu njyana ya rap, basanze rwaratewe n’ingaruka z’ikiyobyabwenge cya fentanyl hamwe n’ibindi nk’uko uwari ushinzwe ibikorwa bye abivuga.

Jarez Posey yavuze ko umuryango w’uyu munyamuziki wamenyeshejwe ibi byabonywe n’abahanga mu gusuzuma imirambo b’i Los Angeles.

Coolio yapfuye muri Nzeri(9) 2022, basanze ari mu cyumba cy’ubwogero mu nzu y’inshuti ye iri i Los Angeles. Yari afite imyaka 59.

Uyu muhanzi amazina ye nyakuri ni Artis Leon Ivey Jr, yatwaye igihembo cya Grammy Award mu 1995 kubera indirimbo ye yakunzwe Gangsta's Paradise.

Iyi ndirimbo – nyuma yatowe kuba injyana y’inyuma muri filimi ya Dangerous Minds – yaje kuba indirimbo ya rap y’ibihe byose bituma iyi njyana ya rap irushaho gukundwa ku isi.