Karasira uregwa guhakana jenoside yongeye gusaba isubikwa ry'urubanza

Haciye isaha 1

Karasira Aimable uregwa ibyaha birimo guhakana no guha ishingiro jenoside yo mu 1994 yasabye urukiko gusubika urubanza rwe akabanza kuvuzwa ngo kuko adashobora kuburana kubera uburwayi bukomeye afite.

Umushinjacyaha kandi yavuze ko Karasira mu guha ishingiro jenoside yabikoreye ku mbuga za YouTube zirimo n’urubuga we yashinze.

Karasira ntiyashoboye gusubiza ibyo aregwa

Karasira aburana ahakana ibyaha aregwa. Gusa mu mwanya wo gutangira kwiregura we n’umwunganira bavuze ko bigoye ko yaburana kuko arwaye.

Yavuze ko umuntu asigaranye wo mu muryango we ari murumuna we ngo na we "udashinga", ko abandi bose bishwe, agira ati: "Ndi umucikacumu rya jenoside n’umucikacumu rya FPR".