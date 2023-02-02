Umunezero n'agahinda ko gutwarira inda umuntu rurangiranwa

Iminota 39 iraheze

Amazina ya ba rurangiranwa yagiye arahindurwa mu ntumbero yo kunyegeza abo ari bo.

Ivyo gutwarira imbanyi abandi vyaje muri Shanna ari mu gihugu hagati mu ntara ya Pennsylvania muri Amerika, abibonye mu nkuru yari mu kinyamakuru c'abagore. Ariko aranywa inzoga mu gihe abana biwe bariko barakina hanze y'inzu, vyaramunyuze.