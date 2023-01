Ayagezweho ku ntambara ya Ukraine n’Uburusiya

Haciye isaha 1

"Iri joro muri Soledar ryari rishushe " – icegera c’umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Ukraine

Uburusiya bushobora kuba bwarafashe Soledar, ariko ntibizotuma Bakhmut igotwa - ISW

Ikigo ca Amerika cigisha ivy’intambara, Institute for the Study of War (ISW), mu makuru cama gitanga ku kungene ibintu vyifashe ku rubuga rw’intambara muri Ukraine rwavuze ku ncuro ya mbere ko “ingabo z’Uburusiya zigenzura igice kinini ca Soledar, nimba atari yose, kandi zishobora kuba zirukanye ingabo za Ukraine mu micungararo y’uburengero bw’iki gisagara”.