Impamvu ibizamini byo kumenya se w'umwana biri guteza impagarara muri Uganda

Wo muri Podcast ya BBC Focus on Africa

Iki kibazo cyabaye ingingo irimo kugibwaho impaka cyane muri icyo gihugu kuva ubwo ikinyamakuru cyatangazaga inkuru ivuga ko umucuruzi w'umuherwe uzwi cyane - wari ufite abagore benshi n'inshoreke (abagore bo ku ruhande) - yagiranye amakimbirane n'umwe mu bo bashakanye, bituma uwo mugabo amusaba ko hakorwa ibizamini byo kwa muganga byo kumenya niba ari we se w'abana, amakuru avuga ko byagaragaje ko uwo mugabo ari se w'amaraso w'abana 15 gusa mu bana be 25 bose hamwe.

Uwo muherwe n'umuryango we nta cyo barigera babivugaho ku mugaragaro, ndetse iyo nkuru ntiyigeze igenzurwa mu buryo bwigenga.

Nubwo nyuma yasobanuye amagambo ye, akongeraho ko niba umugabo ashaka gukoresha isuzuma ryo kumenya niba koko ari we se w'umwana, bikwiye gukorwa igihe umwana avutse - ntibibe igihe yamaze kuba umuntu mukuru.

Igihangayikishije kurushaho, ikinyamakuru Monitor kitari icya leta cyatangaje ko gupima harebwa niba umugabo ari we se koko w'umwana, byateje urugomo mu ngo, polisi yataye muri yombi Umunya-Israel uba muri Uganda uvugwaho kwica umugore we nyuma yuko ibyavuye mu kizamini cy'ingirabuzima-fatizo (DNA/ADN) bigaragaje ko atari we se w'umwana wabo w'amezi atandatu. Uwo mugabo ntabwo arashyirirwaho ibirego.