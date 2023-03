DR Congo – US: Umucuranzi w’icyamamare Lokassa ya Mbongo yapfuye

Lokassa ya Mbongo, umucuranzi w’icyamamare wa Guitar ukomoka muri DR Congo yatabarutse aguye aho yari atuye muri Leta Zunze ubumwe za Amerika ku myaka 77, nkuko mugenzi we Ngouma Lokito yabitangaje.

Lokassa yapfuye kuwa kabiri nijoro mu bitaro bya Nashua muri leta ya New Hampshire aho yari atuye kuva mu 1996.

Mu kwezi gushize, umucuranzi wa Guitar mugenzi we Dally Kimoko yabwiye BBC ko Lokassa arwaye diabetes ndetse arimo gukiruka indwara y’udutsi two mu mutwe yamufashe mu 2020.

Lokassa, utararirimbaga, gucuranga guitar yabigize umwuga mbere y’abandi bahanzi benshi bo muri Congo. Umuryango we ariko wari waramwangiye ko ajya mu muziki, bo bafataga nk’umwuga uciriritse.

Yari afite imyaka 22 ubwo yasangaga Tabu Ley Rochereau muri orukestre African Fiesta Nationale ayimaramo imyaka 10 aho yakoranye n’abandi bacuranzi ba guitar bazwi nka Attel Mbumba, Mavatiku Visi, and Dino Vangu.

I Abidjan, we na bagenzi be Dizzy Mandjeku wacurangaga guitar na Ringo Moya wavuzaga ingoma bifatanyije n’umuhanzi Sam Mangwana, bashinga itsinda African All Stars.