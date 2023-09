Putin na Kim: Inshuti zikeneranye (ku ntwaro)

Nta n'umwe muri bo usohoka mu gihugu cyane. Umukuru wa Kremlin (ibiro bya Perezida w'Uburusiya) ntarava mu Burusiya muri uyu mwaka. Kuri Kim, imyaka we yari ibaye ine.

Ubucuti bw'abagabo babiri? Si ko bimeze neza neza. Bitandukanye na Donald Trump wahoze ari Perezida w'Amerika, wigeze gutangaza ko we na Kim "bakundanye", umutegetsi w'Uburusiya n'umutegetsi wa Koreya ya Ruguru ntibagaragaza cyane ku mugaragaro gukundana kwabo.

Byinshi byo kunguka

None, ni iki Kremlin yakungukira muri ibi?

Inshuti na Kim

Turi kumwe akaramata?

Hari no guhwihwiswa ko Koreya ya Ruguru imaze igihe ishaka ikoranabuhanga rikataje ry'Uburusiya ryo gukoresha mu byogajuru no mu gisirikare, harimo no mu mato y'intambara akoreshwa n'ingufu za nikleyeri agendera munsi y'inyanja.