Amatora ya Nigeria 2023: Kumenya ivyayavuyemwo bishobora gufata imisi

Ahavuye isanamu, BB/Gift Ufuoma

Iminota 9 iraheze

Bariko baraharura amajwi mu matora y’umukuru w’igihugu muri Nigeria, amatora ya mbere yari yegeranye cane kuva intwaro za gisirikare zirangiye mu 1999.

Biboneka ko yitabiriwe ku rugero runini, aho urwaruka rwinshi, abenshi bakaba ari bwo bwa mbere bari batoye, bashitse mu gaturuturu kugira ngo bashobore gutora.

Amatora y’ejo ku wa gatandatu yaranzwe n’ugutangura atevye ku biro vy’amatora, aho hamwe havugwa abantu bivye udusandugu tw’amatora ahandi naho abitwaje ibirwanisho bagatera.

Imigambwe imwe imwe iridoga ko habaye utunenge dukomeye, ibishobora gutuma ivyahavuyemwo bitemerwa.

Poritike yo muri ico gihugu imaze imyaka yiganziwe n’imigambwe ibiri – umugambwe uri ku butegetsi APC hamwe na PDP – kuva hatanguye intwaro rusangi ishingiye ku migambwe myinshi muri ico gihugu, haraciye imyaka 24.

Ariko muri iki gihe, hari umugambwe ugira gatatu watanze umukandida mu rugamba rwo gusubirira Perezida Muhammadu Buhari – uwo mu mugambwe w’Abakozi (Labour Party) Peter Obi, ashigikiwe n’urwaruka rwinshi.

Ibiro vy’amatora biharurwa mu bihumbi n’ibihumbi biriko biraharura amajwi, akaza kwegeranywa hanyuma arungikwe ku biro bikuru vy’umurwi ujejwe gutegura no guhagararira amatora ku mugwa mukuru Abuja.

Ibiharuro vya nyuma vy’ivyayavuyemwo ntivyitezwe imbere yo ku wa kabiri.

Mu kiganiro n’abamenyeshamakuru ku wa gatandatu, umukuru w’umurwi ujejwe gutegura amatora, Mahmood Yakubu, yasavye imbabazi ku gucererwa kwibonekeje mu matora, ariko akavuga ko umuntu wese yari ku murongo gushika isaha umunani n’igice mu masaha yo muri ico gihugu, ni ukuvuga isaha icenda n’igice mu masaha ya Gitega na Kigali, yemerewe gutora, n’aho ibiro vy’amatora vyari bizwi ko bitegerezwa kuba vyari vyugaye.

Ibitero vy’abitwaje ibirwanisho ku biro vy’amatora

Mu gisagara ca Lagos haravugwa akajagari ku biro vy’amatora, udusandugu tw’amatora natwo tukibwa. Bamwe mu batora baridoze ko batewe bakirukanwa mu gihe bari barindiriye gutora.

Mu bindi bibanza, abanyagihugu bavuga ko bategetswe gutora uwo badashaka, atari uko naho naho bakava ku biro vy’amatora badatoye.

Yakubu yavuze ko abagabo bitwaje ibirwanisho bateye ibiro vy’amatora bimwe bimwe mu ntara ya Delat iri mu bumanuko hamwe n’intara ya Katsina iri mu buraruko, aho n’amamashini yo kugenzura amakarata y’itora yanyazwe.

Yaciye asubirizwa hanyuma umutekano urakomezwa kugira ngo amatora abandanye, nk’uko yabimenyesheje.

Ariko amatora yarungururijwe uno musi ku wa Mungu kubera abatovyi ku biro vy’amatora 141 mu ntara ya Bayelsa itunze igitoro.

Mu ntara ya Borno iri mu buraruko bushira ubuseruko, Yakubu yavuze ko inyeshamba ziyitirira idini rya Islam zarashe abajejwe guhagarikira amatora zivuye ku musozi uhanamine akarere ka Gwoza, aho abatari bake bakomeretse.

Igihe c’imbere y’aya matora caranzwe n’ubukene bw’amafaranga bwatewe n’umugambi wo gushaka guhindura ifaranga ry’ico gihugu wateguwe nabi, bituma mu mabanki harangwa akaduruvayo, mu mamashini atanga amafaranga biraba nabi, ivyashize mu mwiheburo abanyagihugu barondera amafaranga yabo.

Amafaranga mashasha yakozwe mu ntumbero yo guhangana n’ikoroka ry’agaciro k’ifaranga ry’iki gihugu be no guhangana n’abagura amajwi. Buca haba amatora, umushingamateka yarahagaritswe afise igifovya c’amafaranga angana na 500.000$ afise n’urutonde rw’abantu yategerezwa kuyagaburira, nk’uko bivugwa n’igipolisi.

Uwuzotsinda wese azotegerezwa gutorera umuti iki kibazo c’ihindurwa ry’ifaranga, ubutunzi bugeze ahatemba, ubushomeri burenze urugero mu rwaruka, hamwe n’umutekano muke urangwa mu gihugu, aho mu mwaka uheze abashika 10.000 bishwe.

Habaye kandi gutora abakenguzamateka 109 hamwe n’abashingamateka 360, hakaba hategekanywa ayandi y aba buramatari mu kwa gatatu.