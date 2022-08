'Kubabarira bisaba umuhate' – Meghan ku mibanire ye no kwa sebukwe

Haciye isaha 1

Meghan, w’imyaka 41, yabwiye The Cut ko “kubabarira bisaba umuhate ukomeye ” ubwo yari abajijwe ku mibanire ye n’umuryango w’ibwami, n’abo mu muryango we.

Abajijwe n’umunyamakuru Alison Davis ku ngaruka z’ikirego cye ku buzima bwite yareze ikinyamakuru Mail on Sunday, Meghan yasubije ati:

Umuvugizi wa Meghan nyuma yabwiye BBC ko yasobanuraga papa we bwite, ubu batakivugana, kandi yavugaga ko yizeye ko ibyo bitazaba no ku mugabo we Harry.