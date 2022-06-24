Severodonetsk: Abasirikare ba Ukraine babwiwe kuva muri uyu mujyi wo mu burasirazuba

Haciye isaha 1

Abasirikare ba Ukraine bari mu mujyi wa Severodonetsk mu burasirazuba babwiwe kuhava, nkuko bivugwa n'umutegetsi mukuru wo muri ako karere.

Uyu mujyi ni wo urimo kwibandwaho n'Uburusiya mu gitero cyabwo kuri Ukraine, mu gihe bugerageza gufata ibice binini by'uburasirazuba bwa Ukraine.

Abasirikare b'Uburusiya bateye intambwe mu minsi ya vuba aha ishize ndetse bagose hafi uyu mujyi wose, n'umujyi bituranye wa Lysychansk.

Haidai yabwiye televiziyo ya Ukraine ati: "Bakiriye amategeko yo gusubira inyuma bakajya mu birindiro bishya... kandi aho ni ho bazakomereza ibikorwa byabo".

Yagize ati: "Nta mpamvu yo kuguma mu birindiro byashenywe mu gihe cy'amezi menshi, ari ukugira ngo uhagume gusa".

Iyi mijyi ni yo ya nyuma isigayemo ibirindiro by'abasirikare ba Ukraine mu karere ka Luhansk, kamwe mu turere tubiri tugize akarere ka Donbas ko mu burasirazuba.