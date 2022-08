'Kariya kana kazaba akagabo' – 'Sekuru wa Yvan Buravan'

Iminota 57 iraheze

Abantu basanzwe, umuryango we, inshuti ze, abaganga, abaminisitiri, abahanzi benshi, abanyamadini, n'aba ambasaderi bagaragaye muri muri uyu muhango wamaze amasaha arenga ane.

Abavuze amagambo barimo abahanzi, abategetsi, n’umuryango we, bibanze ku gushima imico, imyifatire, imibanire, n’ibikorwa by’ubuhanzi byaranze Yvan Burabyo wamenyekanye nka Yvan Buravan.

“…Ariko ubundi ntabwo twari twabipanze, twamwise Dushime kuko twashimiraga Imana ko tumubonye. Yitwa Dushime Burabyo Yvan burya no mu ndangamuntu ye ni ko handitse.”

Uyu mubyeyi we yavuze uko we n’umuryango we babaye hafi ya bucura bwabo mu rugendo rwa muzika yatangiye ari muto.