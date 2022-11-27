DR Congo: Ibiganiro vya reta n'inyeshamba bitegekanijwe ejo i Nairobi, M23 ntiyatumiwe

U﻿muhari M23 ari na wo uteye ingorane reta ya Congo inyuma yo kwigarurira uturere tutari duke muri teritware ya Rutshuru, uvuga ko utatumiwe mu biganiro vy'i Nairobi

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Ibindi biganiro vy’imbere y’aha i Nairobi vyagiye bitanga umusaruro mu gihe kanaka, nk’umuhari CODECO wo mu ntara ya Ituri inyuma y’ibiganiro vya kabiri vya Nairobi wiyemeje gushira ibirwanisho hasi no guhagarika ibikorwa vyawo, ariko mu mezi ya vuba wongeye gushirwa mu majwi mu bwicanyi bwakorewe abanyagihugu.