Uganda: Uko bakubiswe bakanahunga igihugu kubera ko ari abatinganyi

Mu kwezi gushize, inteko ishingamategeko ya Uganda yemeje umushinga w'itegeko ryari rivuze ko umuntu uwo ari we wese uvuze ko ari umutinganyi – aba bazwi nanone nk'aba LGBT – yashoboraga gufungwa.

'Ikintu kibi cyashyizwe muri sosiyete'

Diane* – uri mu kigero cy'imyaka 20 – yirukanwe nyuma yuko abantu bagaragaje amakenga ku mukobwa w'inshuti ye ndetse bakareba no muri telefone ye.

Avuga ko uwo bakoranaga imibonano w'igitsina kimwe na we yakubiswe cyane, ndetse akubitwa n'abarimo na se bwite, mbere yuko baza gushaka uyu mukunzi we bakamukubita na we.