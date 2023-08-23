AU yashyize ahagaragara guhagarikwa kwa Niger nyuma ya videwo ya Wagner

Agatsiko ka gisirikare kayobowe na Jenerali Abdourahamane Tchiani kahiritse ubutegetsi muri Niger ku itariki ya 26 y'ukwezi gushize kwa Nyakanga (7)

Itangazo rya AU ryuko ihagaritse Niger ku kuba umunyamuryango ni iryo ku itariki ya 14 y'uku kwezi kwa Kanama (8), ariko ryasohowe ku itariki ya 22 Kanama nyuma yuko Prigozhin atangaje iyo videwo.

Umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika y'uburengerazuba (CEDEAO/ECOWAS) wavuze ko uzohereza abasirikare muri Niger gusubizaho guverinoma yatowe mu nzira ya demokarasi.

Inshuti zo mu burengerazuba (Uburayi n'Amerika) za Perezida wa Niger wahiritswe Mohamed Bazoum, zifite ubwoba ko itsinda rya Wagner, ryashinjwe guhonyora bikomeye uburenganzira bwa muntu, rishobora gufatirana amakuba ari muri icyo gihugu rikongera imbaraga zaryo mu karere ka Sahel.

Akarere ka Sahel kahindutse izingiro ry'urugomo rw'imitwe y'intagondwa ziyitirira idini ya Islam.

Abasirikare bo mu burengerazuba n'abo mu karere bakomeje kugorwa no guhagarika ubwiyongere bw'imitwe ifitanye imikoranire n'umutwe wiyita Leta ya Kisilamu (IS) n'umutwe wa al-Qaeda, ibi byatumye ibitero ku basivile byiyongera.