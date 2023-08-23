AU yashyize ahagaragara guhagarikwa kwa Niger nyuma ya videwo ya Wagner
- Umwanditsi, Isesengura rya Mayeni Jones
- Igikorwa, BBC News
Umuryango w'Ubumwe bw'Afurika (AU) waburiye ku kwivanga uko ari ko kose muri Niger kw'abantu bo hanze y'Afurika, barimo na kompanyi za gisirikare zitari iza leta.
Ibi bikurikiye videwo yatangajwe na Yevgeny Prigozhin, umukuru w'itsinda rya Wagner ry'abacanshuro b'Abarusiya, wavuze ko ari muri Afurika.
Itangazo rya AU ryuko ihagaritse Niger ku kuba umunyamuryango ni iryo ku itariki ya 14 y'uku kwezi kwa Kanama (8), ariko ryasohowe ku itariki ya 22 Kanama nyuma yuko Prigozhin atangaje iyo videwo.
BBC ntiyashoboye kugenzura ahantu iyo videwo yafatiwe. Uwo mukuru wa Wagner avuga ko ari ahantu hari ubushyuhe bwa dogere Celsius 50 (50C), nubwo aboneka yambaye imyenda y'ahantu hari ubukonje.
Umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika y'uburengerazuba (CEDEAO/ECOWAS) wavuze ko uzohereza abasirikare muri Niger gusubizaho guverinoma yatowe mu nzira ya demokarasi.
Inshuti zo mu burengerazuba (Uburayi n'Amerika) za Perezida wa Niger wahiritswe Mohamed Bazoum, zifite ubwoba ko itsinda rya Wagner, ryashinjwe guhonyora bikomeye uburenganzira bwa muntu, rishobora gufatirana amakuba ari muri icyo gihugu rikongera imbaraga zaryo mu karere ka Sahel.
Akarere ka Sahel kahindutse izingiro ry'urugomo rw'imitwe y'intagondwa ziyitirira idini ya Islam.
Ako karere ni ko kabonekamo umubare wa mbere munini ku isi w'impfu zitewe n'ibikorwa by'iterabwoba.
Abasirikare bo mu burengerazuba n'abo mu karere bakomeje kugorwa no guhagarika ubwiyongere bw'imitwe ifitanye imikoranire n'umutwe wiyita Leta ya Kisilamu (IS) n'umutwe wa al-Qaeda, ibi byatumye ibitero ku basivile byiyongera.