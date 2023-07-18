Ni nde uyu murundikazi yari azwi cane muri Basketball yapfiriye mw'isanganya ry’akazi muri Amerika

Ahavuye isanamu, Bearcats

Haciye isaha 1

Abakunzi ba Basketball mu Burundi no mu Rwanda babajwe no kwumva urupfu rwa Florence Sifa Kalume batazira Dada, umwigeme yari n'ubuhinga bwinshi mu nkino za Basketball, eka na football.

‘Dada’ yari afise imyaka 32 na 1,70m z’uburebure, yavukiye i Bujumbura, mu myaka iheze yamenyesheje ko yatanguye gukina Basketball mu 2004 avyinjijwemo n’incuti yiwe.

Valery Manirakiza, umukuru w’umurwi Gladiators yahoze yitwa Berco Stars avuga ko umurwi wiwe wababajwe n’urupfu rwa Kalume Florence rwabaye ejo mw’isanganya ry’akazi aho yakoraga.

Mu butumwa yarungikiye BBC, umukuru w'umurwi Gladiators, avuga ko Dada yari umwe mu bakinyi b’abigeme bakomeye cane Uburundi bwigeze kuba bufise.

Avuga ko Florence Sifa yahitanywe n’isanganya ry’akazi, ico mu gifaransa yise ‘traumatisme cranien’ muri Reta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari asanzwe aba.

Ati: “Turabuze umwana wacu… Imana imwakire mu bwami bwayo”.

Sifa 'Dada' yari nde?

Abakunzi ba basketball mu karere baramuzi nk’umukobwa muto muto yirabura rwose akunda guseka cane hagati mu rukino.

Skip podcast promotion and continue reading Ikiganiro cy’abagore Ikiganiro cy’abagore kuri BBC Gahuzamiryango Inkurikirane End of podcast promotion

Yarabaye ‘meneuse’ cane cane w'umurwi Berco Stars hamwe n'umurwi w’Intamba mu Rugamba w’abigeme. Yari afise ubuhinga cane mu gutanga umupira (pass) neza cane, ubuhinga bwiwe bwamugejeje muri Amerika.

Akiri muto yiga mu Burundi, yarahavuye aja kwiga no gukina muri Crane High School muri Uganda inyuma y’uko abakuru b’iryo shure bakunze ingene akina mu mahiganwa y’amashure yisumbuye mu karere, bakamusaba kuza kwiga no gukinira ishure ryabo. Yahamaze umwaka umwe asubira mu Burundi.

Ahavuye isanamu, Florence Sifa Insiguro y'isanamu, Sifa 'Dada' yari afise imyaka 32 y'amavuka

Igihe yakina mu karere yarabaye Most Valable Player (M.V.P) mw’ihiganwa ry’Uburundi, MVP mu karere ka gatanu ka Africa incuro zibiri, MVP muri Uganda (2007).

Imyaka myinshi yayimaze muri Berco Stars y’i Bujumbura imbere y’uko mu 2016 aja gukina i Dallas, Texas, muri Jacksonville College muri Amerika.

Mu 2018 Florence Sifa niho yageze mu murwi w’abagore wa basketball wa Bearcats wa kaminuza ya Cincinnati avuye muri Jacksonville College aho yatsinda amanota nibura 17 ku mukino.

Sifa yarakiniye Bearcats imyaka nibura itatu imbere y’uko azimangana mu bakinyi b’iryo shure kaminuza. Ubu ntivyari bizwi neza ko agikina basketball mu murwi uzwi.

Hampande y’umupira w’amaboko, basketball, aho yakiniye umurwi Berco Stars (wahavuye uhinduka Gladiators) hamwe n’umurwi nserukiragihugu w'Uburundi, Dada azwi ko yanakinye n’umupira w’amaguru mu murwi La Colombe.