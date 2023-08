Amajana y'abarondera ubuhungiro bishwe n'abacungera urubibe rwa Arabia Saudite - icegeranyo

Ico cegeranyo ca Human Righjts Watch (HRW), yise They Fired On Us Like Rain (Baturekuriyeko imvura y'amasasu) kirimwo ibintu biteye ubwoba bivugwa n'abo baja kurondera ubuhungiro bavuga ko barashwe kandi ko rimwe na rimwe bategwa ibigwanisho biturika n'aporisi n'abasirikare ba Arabia Saudite ku rubibe rwo mu buraruko Yemen ihana na Arabia Saudite.