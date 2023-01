Nyarugenge: Christopher Kayumba yasabiwe gufungwa imyaka 10 ku byaha byo gufata ku ngufu

Haciye isaha 1

We ibyo byaha arabihakana. Yasabye urukiko kugirwa umwere rukamuhanaguraho ibyo byaha yise ibihimbano biri mu nyungu za politiki

Urubanza mu mizi rwabereye mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, umushinjacyaha ashinja Christopher Kayumba ko yafashe ku ngufu abakobwa 2, umwe wari umukozi we n’undi wigaga muri Kaminuza mu itangazamakuru.

Umushinjacyaha yavuze ko muri 2012 aribwo yafashe ku ngufu uwari umukozi we bwa mbere yamusabye gukora isuku mu cyumba cye.

We n’umwunganizi we Me Seif Ntirenganya bavuga ko ubushinjacyaha nta bimenyetso bugaragaza bati “niba nta raporo y’umuganga ihari twaje gukora iki mu rukiko?”; bongeraho ko amagambo gusa adashobora guhamya icyaha cyo gufata ku ngufu.