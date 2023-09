Vyinshi ku bwiyahuzi muri kahise : kuva ku Bayahudi b’ibishobisho, abakoreshwa n’ibiyayuramutwe, n'abiyitirira Islam

Mu gitondo co ku wa 11 Nyakanga (9) 2001, abarwanyi 19 b’umuhari Al-Qaïda banyuruje indege zine zunguruza abantu baca basekesha zibiri muri zo inzu z’amagorofa maremare y’inyubakwa ya World Trade Center, iya gatatu ikaba yasetse inyubakwa ikoreramwo ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika, Pentagon, iri ahitwa Arlington, mu ntara ya Virginia.

Oussama Ben Laden, ari na we yatanguje umuhari ugendera ku vyiyumviro vya Islam Al-Qaïda yateguye ibitero vy'iterabwoba kuri Reta Zunze Ubumwe za Amerika

Intagondwa z’Abayahudi

Bivugwa ko ibitero vya mbere vy’ubwiyahuzi muri kahise vyakozwe n’akarwi k’abayahudi batwarwa n’ibishobisho kakwiragije iterabwoba mu Baromani no mu Bayahudi igihe Yerusalemu yigarurirwa n’ubwami bw’Abaromani.

Ubwicanyi bw’aba-Assassins

Aba-Assassins baragerageje kandi no kwica Saladin incuro zibiri, aho umwe muri bo yamucakira afise imbugita, ariko ararusimba yifashishije inkofero y’icuma yari yambaye musi y’igitambara co mu mutwe be n’inkinzo y’icuma yambara musi y’impuzu ziwe.