Compaoré yasabye imbabazi ku iyicwa rya Sankara

Thomas Sankara yishwe kuri coup d'état yo mu 1987 yagejeje Blaise Compaoré (ku ifoto) ku butegetsi

Blaise Compaoré wahoze ari Perezida wa Burkina Faso yasabye imbabazi umuryango wa Thomas Sankara, uwo yasimbuye wishwe arashwe kuri coup d’Etat yo mu 1987.

Compaoré yabaye mu buhungiro mu gihugu gituranyi cya Côte d'Ivoire kuva mu 2014 amaze kuva ku butegetsi yari amazeho imyaka 27, ahiritswe na rubanda.