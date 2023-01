Uko umubikira n’umufurere b'abakarmelita bakundanye bagashyingirwa

Mu gihe ababyeyi be batari abanyamasengesho, uruzinduko rwa nyirasenge i Lourdes rwakanguye ikintu muri Lisa, afite imyaka itandatu, kugera ubwo asabye se kubaka ahantu ho artari nto mu cyumba cye.

Nubwo Lisa yashakaga guhita ajya muri urwo rugo rw’abihaye Imana, nyina – wari ubabajwe n’umwanzuro w’umukobwa we – yandikiye mu ibanga uwo muryango awusaba gutinzaho amezi macye kumwakira, kugira ngo Lisa amarane Noheli ya nyuma n’ababyeyi be. Yinjiye mu ba-Karmelita mu ntangiriro z’umwaka.

Uko imyaka yahise, Sœur Mary Elizabeth yagiye yumva amagambo amushirana, kuko ntacyo yari agifite cyo kubwira bagenzi be – bari bakuze cyane kumurusha – uretse igihe no kujya mu busitani. Nyina yashoboraga kumutumaho kane gusa ku mwaka.

Avuga uburyo yumvaga “isi yo muri we” irimo ifunguka mu gihe isi yo hanze yariho yifunga kuri we. Yumvaga bimunyuze kandi bimwagura. Ariko wa munsi, ibintu byose byarasobanye ubwo yahuraga n’umuzaniye ubutumwa bumubaza niba yakwemera kuva mu bye agashyingirwa.

Robert ntacyo yari azi kuri Mary, ariko we yari afite ibyo amuziho.

Mu bihe yasuraga agace babamo no ku rugo rw’Aba-Karmelita rwa Preston, hari ubwo yazaga gusoma misa hafi yaho, ndetse Mary agakurikira izo misa arebera mu idirishya.

Mu kumva ibyo yigisha, yumvise ko yabayeho muri Pologne, hafi y’umupaka w’Ubudage, ndetse n’uburyo akunda imisozi. Avuga ko icyo gihe atigeze yumva hari icyo bivuze gikomeye kuri we.

Sœur Mary Elizabeth kandi yibajije uko umuryango we uzabyakira, cyangwa musenyeri we, mu gihe yagenda. Yibajije kandi niba umubano we n’Imana uzahinduka.