Intambara y’Uburusiya muri Ukraine: bimeze gute?

Iminota 9 iraheze

Ibi vyabaye inyuma y’igitero cakozwe ku rupandu rw’inzu icenda zigerekeranye, umukuru w’igisagara Borys Filatov akavuga ko igikorwqa co kurondera bandi bazibiriwe mu bikomoka bibandanya, ariko hari hari amahirwe make yo gutora abanda bakiri bazima.

Moscou na Minsk zatanguye imyimenyerezo ya gisirikare muri Biélorussie

Kremlin irashaka gukoresha ano mezi atandatu mu guhosha umwansi - ISW

Kuri uno musi ugize 327 w’intambvara, abahinga b’ikigo ca Amerika cigisha ibijanye n’intambara, Institute for the Study of War (ISW), bavuga ko Uburusiya buzogerageza gukoresha amezi atandatu ari imbere mu gutegura “ibitero ntasubirinyuma” kugira ngo bihagarike intambwe za Ukraine mu bitero vyayo vyo kwivuna.