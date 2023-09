Ukraine - Russia: Iran igiye gushobora kugurisha ibirwanisho hanze ata nkomanzi, bizogenda gute kuri iyi ntambara?

Moscou na Tehran zishobora kugiriranira amasezerano yo kugura no kugurisha za ndege zitagira abadereva (amadrone) be na misire inyuma y’aho ibihano Irani yafatiwe n’Inama nkuru ya ONU ijejwe umutekano kw’isi ku bijanye no kutagurisha ubuhinga bwayo bwa misire bizoba birangiye.