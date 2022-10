Prezida Ndayishimiye aranegura abaja gukora mu mahanga ivyo banse gukora iwabo

Haciye isaha 1

Mu kiganiro ca "Be your own Boss" ca Kazoza FM, umukuru w'igihugu yari yatumiwe kuyaga n'urwaruka ku migambi y'iterambere bashobora gukora n'inzitizi bagenda baragira.