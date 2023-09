Ubukwe bwateje sakwe sakwe mu Buhinde

Hardev Singh kuva icyo gihe yahise avanwa mu murimo we. Mu kwisobanura, yavuze ko atashoboraga kumenya ko abo yashyingiye bombi ari abagore kuko umwe muri bo yari yambaye ‘turban’– igitambaro cyo mu mutwe cy’abagabo.

Dimple, ubusanzwe ukunda kwambara ishati n’ipantaro ndetse akogosha umusatsi we nk’abagabo, avuga ko ubwo yabwiraga ababyeyi be ko yumva adashishikazwa n’abasore, babyumvise kandi “bemera kumfasha no kwakira ibyishimo byanjye”.